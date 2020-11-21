“Batının algılarını gerçeklerle yok edeceğiz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de ki vesayetçi kafayı değiştirdiğini söyleyerek AK Parti Darıca İlçe yönetimiyle olan buluşasında, “Cumhurbaşkanımız, milletin talebini yerine getirerek ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdi. Büyük ve güçlü Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma gelmesi, ülkemizin geleceği açısından çok önemliydi. Bunu istemeyenler, çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyada hakim olmasını içine sindiremeyen mandacı kafalar, maalesef bugün hala aktif. Ancak gençlerimiz her şeyin farkında. Cumhurbaşkanımız ülkemize, milletimize ve özellikle gençlerimize çizilen sınırları ortadan kaldırdı. Bundan rahatsız olanlar bilmeli ki Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, korkmuyor ve eğilmiyor” dedi.

“MANDACI ZİHNİYETLE DE MÜCADELE EDECEĞİZ”

AK Parti Darıca ilçe Başkanı Ufuk Acay ve yeni yönetimini ağırlayan Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri için ana kademe üyelerine teşekkür ederek, “15 Temmuz darbe girişimini yapanlar, bu asil milletin evde oturacağını zannediyordu” diyerek şunları söyledi: “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyan milletimiz, “Bizim Çocuklar Başaramadı” sözlerinin duyulmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız kefenini giyerek bu yola çıktı. Bu yolda ve davada bizler çok çalışacak, üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz. Ülkemizde maalesef milli menfaatler konusunda çıkması gereken sesler, maalesef AB ve ABD’nin menfaatleri için bir takım uyumlu kafalardan geliyor. Onun için, mandacı zihniyetle de mücadele edeceğiz. Şunu bilmeliler ki artık şapkasını alıp giden bir lider yok. Mücadele edeceğiz, batılın algılarını gerçeklerle yok edeceğiz.”

“TÜRKİYE’Yİ ASLA DURDURAMAYACAKLAR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyarette, “Irak’a demokrasi gelecekti, hala gelmedi” diyerek Batı’nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Suriye’nin, Libya’nın ve sömürülen ülkelerin ve kıtaların durumu ortadır. Türkiye’de eskisi gibi at koşturamayanlar, bugün farklı hedeflerle ve planlarla her fırsatta karşımıza çıkıyor. Onlar kendi planlarını hayata geçirmeye uğraşmakla dursunlar, bizler kararlılıkla ve inançla bu vatan toprağı için çalışacağız. Allah’ın izniyle 2023’ten başarıyla çıkacak ve Türkiye’yi asla durduramayacaklar” şeklinde konuştu.

“TEŞKİLATIMIZIN YÜZÜNÜ ASLA KARA ÇIKARTMAYACAĞIZ”

“Darıca’da çok önemli ve büyük işler yapıyoruz” diyerek AK Parti Darıca İlçe yönetimine Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi de veren Başkan Büyükakın, “Sahil Yolu projemize çalışıyoruz. Millet Bahçemizin 250 dönümünde çalışmamız bitti. Metro projemiz harıl harıl devam ediyor ve inşallah 2023 yılında halkımıza hizmet verecek. Osmangazi köprümüzün duble yol olması içinde arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun gibi birçok eserimizi Darıca’mıza ve şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın yüzünü asla kara çıkartmayacağız. Kocaelili hemşerilerimize hizmetlerimizle ve gönül belediyeciliğimizle asla mahcup olmayacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.