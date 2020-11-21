Futbolun yönetim sorunu var

2.Lig’de Kocaelispor, sezon başı teknik heyet krizi yaşadı. Takımı geçen yıl şampiyon yapan Selahaddin Dinçel, ikinci hafta kaçtı gitti, giderken de adeta kor bir ateş bıraktı. Dinçel “Bu takımı ben yapmadım. Sorumluluk almam, Manisa’da da yeniliriz” dedi ve o takım gitti Dinçelsiz çıktığı ilk maçta Manisa’da 6 yedi. Başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetim ise “Hoca kimi istediyse biz onu aldık” diyerek kafaları iyice karıştırdı. Biri yalan söylüyordu ama kim ?.. Dinçel daha sonra sözleşmesini fesih etmeyerek Erhan Altın’ın çalışmasını da engelledi. Yönetim sorunu iyice ayyuka çıktı.

TUNAHAN AKDOĞAN DA KÖSTEK OLANLARI İŞARET ETTİ

Son gelişme Gölcküspor’da yaşandı. Gölcük’te büyüyen ve efsane olan Tunahan Akdoğan bile, köstek olanları işaret etti, kulübe zarar verdiklerini söyledi, ama isim vermedi. Gölcküspor yönetiminin zafiyeti de burada ortaya çıktı. Belediye Derince’de ise Uğur Balcıoığlu sezon başı göreve geldi, çalıştı, korona darbe vurdu, sonra o da Dinçel gibi kulübü zarara uğrattı ve kaçıp gitti. Darıca’nın Başkanrı Arif Gülen de kendi isteğiyle geldi, belediye kapısına dalandı, ekonomik sebepleri gösterirken, kupada başarılı, ligde başarısız gözüküyor. Ama kötülerin içerisinde iyi bir duruş sergiliyor.