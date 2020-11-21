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21 Kas 2020 - 15:47- Spor G: 21 Kas 2020 - 15:49

Tel tel dökülüyoruz

İlimizi profesyonel liglerde temsil eden takımlarımız bu sezon beklentilerin oldukça altında. Son yılların en kötü sezon başlangıçlarını yapan takımlarımız performansları ile hayal kırıklığı yaratıyor

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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2020-2021 futbol sezonunda ilimizi Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta Kocaelispor, Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta Belediye Derincespor, 2. Grup’ta Darıca Gençler Birliği ve 3. Grup’ta ise Gölcükspor temsil ediyor. 2. ve 3. liglerde sezonun 3’te 1’lik dilimleri geride kaldı, 10. haftalar sona erdiğinde hiçbir takımımızın ilk 5 içinde, yani Play-Off’ta yer almaması üzüyor.

KOCAELİSPOR’DA YÖNETİM HATALARI

Geride bıraktığımız sezonun bitimine 5 hafta kala, 14 puan farkla şampiyonluğu garantileyen ve sezona kadronun neredeyse tamamını revize ederek başlayan Kocaelispor, sezon öncesinde yapılan yönetim kaynaklı yanlışın acısını çekmeye devam ediyor. Temmuz itibaren sezonu açmasına ve 4 etaplı kamp görmesine rağmen kadro mühendisliğini eline yüzüne bulaştıran kulüp, 19 yeni transfer ile sezonu açtı.

MENAJERLER ZENGİN EDİLDİ

9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi alan yeşil siyahlılar, 14 puanla 9. sırada yer alıyor. Menajerlerin zengin edildiği, futbol aklından uzak yapılan hamleler nedeni ile direkt şampiyonluk hedefi yerini Play-Off hedefine çevirmiş durumda. Her ne kadar teknik direktör Erhan Altın ve futbolcular başarısızlığı sorumlusu olarak gösterilse de filmi baştan almak ve sezon öncesine gitmek gerekiyor!

DERİNCE BİTİREMİYOR !..

Geçen sezon 3. Lig Play-Off maçı oynayan ve Karşıyaka’dan yediği talihsiz golün ardından 1-0 mağlup olarak 3. Lig’de kalan Belediye Derincespor, yeni sezonda 3. Lig 1. Grup’ta yer alıyor. Ekip, etkili futbolunu skora yansıtamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 10 maç sonunda sadece 3 kez kazanabilen sarı lacivertliler, 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Derince’nin özellikle santrfor bölgesine takviye yapması şart. Takım savunması ve temposu hayli üst düzeyde olan Derince ekibinin son vuruşlarada bol bol çalışması gerekiyor.

DARICA’YI ESKİ BAŞKANLAR YAKIYOR

Transfer yasağı olmasına ve genç bir kadro ile 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği resmen onur mücadelesi veriyor. 4-5 deneyimli futbolcunun dışında kimsenin para almadığı tarihi kulüp, Darıca Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Karabacak ve eski yönetimlerin saçma sapan eylemleri nedeni ile ayakta kalmaya çalışıyor. Son iki maçında önce Tokat’ı deplasmanda ardından Ağrı’yı sahasında devirerek nefeslenen sarı yeşilliler 10 maçta topladığı 13 puanla 10. sırada yer alıyor.

GÖLCÜKSPOR NEREYE KOŞUYOR ?..

Geçen sezondan beri maddi kriz yaşayan, futbolcuları, bir bir takımı terk eden, imdadına pandeminin yetiştiği Gölcükspor, yeni sezonda da beklentilerin oldukça altında. Teknik Direktör Tunahan Akdoğan ile önceki gün yolları ardından kırmızı siyahlılar, 10 maç sonunda 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı ve 6 kez de mağlup oldu. Topladığı 8 puanla 12. sırada yer alan Gölcükspor attığı 5 golle de Erbaa’dan sonra grubun en az gol atan ikinci takımı olarak dikkat çekiyor. Gölcükspor’da yeni teknik adam konusu netleşmedi. Olağanüstü genel kurul seslerinin yükseldiği takıma geçici bir süre Adil Kuru teknik adamlık yapacak.

YÜZDE 32.5’LİK GALİBİYET ORANI!

Profesyonel liglerdeki takımlarımız bu sezon toplam 39 maça çıktı. Bu maçların sadece 12’si kazanıldı. Yüzde 32.5’lik galibiyet oranı ile kabus gibi bir sezon geçiren takımlarımız 13 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı. 117 puanlık havuzun 49’unda söz sahibi olabilen ekiplerimizin acilen toparlanması, eksiklerinin üzerine yoğunlaşması ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmesi isteniyor ve bekleniyor.

# Kocaeli, Derince, Kocaelispor, Maç, Futbol, altın

21 Kas 2020 - 15:47 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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