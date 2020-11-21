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21 Kas 2020 - 15:50- Siyaset G: 21 Kas 2020 - 15:58

AKP kadınlarda iki ilçe başkanı istifa etti

AKP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Yeşildal ve Karamürsel İlçe Kadın Kolları başkanı Gülsüm Ekin görevlerinden istifa etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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AKP Kadın kollarında bugün art arda istifa haberleri yaşandı. İzmit Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Yeşildal partisinin ilçe kadın kolları başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yeşildal paylaşımında, “Bugün itibariyle İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bundan sonra Kutlu davamıza gönülden hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte birlikte çalıştığım büyüklerime ve yol arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Fatma Nur Yeşildal, önceki dönem İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’nın istifası sonrası uzun süre boş kalan göreve atanmıştı.

İKİNCİ BİR İSTİFA GELDİ

Görevden alınan Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın eşi olan Fatma Nur Yeşildal’ın istifasının ardından kısa bir süre sonra Karamürsel ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin de başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa nedenini yeni bir başkan ile yola devam etme kararı alınması olarak açıklayan Ekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: AK Partide ilk görev aldığım günden bugüne kadar olan süre içerisinde, milletime ve partimin ilkelerine bağlı siyaset yapmaya gayret ettim. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Tüm kardeşlerimize ulaşabilmek ve partimizin bayrağını daha da yukarıda dalgalandırabilmek için gayretle çalışmaya özen gösterdim.

“YENİ BİR BAŞKAN İLE DEVAM ETME KARARI”

Bulunduğum tüm görevlerde önce Allah rızasını sonra da milletimizin rızasını kazanmaya çalıştım. Umarım bu çalışmalarımız milletimizin gönlünde karşılık bulmuştur. Yapılan istişareler sonucunda yeni başkanla devam etme kararı uygun görülmesi neticesinde, bağlı olmuş olduğun Karamürsel AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevlerimden ayrılıyorum.

“TEŞEKKÜR EDEREK VEDA ETTİ”

Geride bıraktığımız süre içerisinde birlikte çalıştığımız tüm Başkanlar ve yöneticilerine, değerli Milletvekillerimize, kıymetli istişare kurulu üyelerimize, mahallelerimizde değerli mahalle başkanlarımıza, şehrimizin geleceği için mesai yaptığımız değerli meclis üyelerimize ve gece gündüz tüm zamanını bu teşkilata harcayan kıymetli kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

# AKP, İzmit, Büyükşehir, karamürsel

21 Kas 2020 - 15:50 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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