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21 Kas 2020 - 15:59- Asayiş G: 21 Kas 2020 - 16:01

Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Gebze'de bir restoranın klimasının motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
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Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir restoranın klima motorunda bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, klimanın motorunda çıkan yangını, restoranın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

21 Kas 2020 - 15:59 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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