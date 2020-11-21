Klima motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir restoranın klima motorunda bilinmeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, klimanın motorunda çıkan yangını, restoranın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.