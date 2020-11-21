Kocaelispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ekibin raporu doğrultusunda futbolculardan Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Yeşil-siyahlı ekip, grupta 14 puanla 9. sırada yer alıyor.