Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Kas 2020 - 16:00- Spor G: 21 Kas 2020 - 16:02

Kocaelispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kocaelispor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.
mask

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ekibin raporu doğrultusunda futbolculardan Aydın Karabulut, Bilal Çubukçu ve Cerem Talha Dinçer süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Yeşil-siyahlı ekip, grupta 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

21 Kas 2020 - 16:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tel tel dökülüyoruz mask
Tel tel dökülüyoruz
Ertuğ: Hakkımızda hayırlısı olsun !.. mask
Ertuğ: Hakkımızda hayırlısı olsun !..
Sayarı’lardan sevindirici haber geldi mask
Sayarı’lardan sevindirici haber geldi
Çok sıkıldık !.. mask
Çok sıkıldık !..
Yaşayan efsane Haldun’lara ilaveler geliyor mask
Yaşayan efsane Haldun’lara ilaveler geliyor
Basketbolcular Gülen’e adeta ateş püskürdü !.. mask
Basketbolcular Gülen’e adeta ateş püskürdü !..
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti! mask
İzmit'te sevgili kavgası kanlı bitti!
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti mask
Baba ile oğul 8 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi mask
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
Böyle bir kahvehane görülmedi mask
Böyle bir kahvehane görülmedi

GALERİ

Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı mask
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi? mask
Bakın Emekli astsubay, evinin altını neye çevirdi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL