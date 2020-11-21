Martı’nın saati 49 TL 4 kuruş oldu

Şehir içi ulaşımı için kullanılan MartıScooter, 1,5 ay önce uygulamaya geçti. İlk uygulamaya geçtiği dönem açılış ücreti olmayan ve dakikası 39 kuruş olan MartıScooter, 1,5 ay içerisinde 2 zam ve açılış fiyatı uygulaması başlatıldı. 39 kuruşla başlayan Martı’nın dakikası 79 kuruş oldu. 0,99 kuruşluk açılış ücreti de eklenince, bu araçlarla 1 saat seyahat etmenin fiyatı 49 Lira 4 kuruş oldu.

MARTI SCOOTER ULAŞIM PROJESI ILIMIZDE ILK OLARAK

2 Ekim’de başladı. O dönem 39 Kuruşa hizmete giren Martı araçlarına iki hafta sonra zam yapıldı ve Martı Scooter’ın dakikası 49 Kuruşa çıkartıldı. Ayrıca açılış ücreti olarak 0,99 Kuruş eklendi. Yeni gelen zammın ardından martının dakika ücreti 79 kuruş oldu. Böylelikle bu araçların saatlik kiralanma ücreti 49 lira 4 kuruşa yükseldi. Böylelikle Martı, kentin en pahalı ulaşım aracı haline geldi. Gazete olarak vatandaşa fikirlerini sorduk.

"TRAMVAY DAHA MANTIKLI"

Martı fiyatlarının artmasıyla ilgili gazetemize konuşan sınıf öğretmeni Zekiye Ümit, “Haftada iki gün oğlumu spordan almaya giderken kullanıyorum. Konforlu bir ulaşım aracı kullanmayı seviyorum. Başta fiyatları uygundu giderek artmaya başladı. Tekrar tramvay kullanmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Fiyatlarını düşürürlerse talebin daha çok artacağını düşünüyorum. Daha fazla artarsa tramvay daha mantıklı geliyor” şeklinde konuştu.

ZEKİYE ÜMİT

"TALEP DÜŞTÜ"

Daha önce martı ulaşım aracını sıklıkla kullanan Filiz Taşçı, “Daha önce markete giderken sıklıkla kullanıyordum. Özellikle salgın hastalıklarından dolayı toplu taşıma araçlarındansa martı bana daha mantıklı ve sağlıklı geliyordu. Fakat fiyatları çok artmaya başladı. Bence başlangıç ücretinde kalmalıydı. Böyle bir dönemde insanlara faydalı ve yardımcı olunmasını beklerdim. Şimdi kullanma taraftarı değilim. Bence giderek talep azaldı. Fiyatları düşürürlerse tekrar talep olur diye düşünüyorum” dedi.

FİLİZ TAŞÇI

"KULLANMA TARAFTARI DEĞİLİM"

Benzer fikirleri paylaşan Fatma Doldur, “Fiyatları düşürürlerse talep artar şu an eskisi kadar talep olduğunu düşünmüyorum. Ben kullanma taraftarı değilim artık fiyatları çok yüksek. Zaten insanlar kalabalık ortamlarda da kullanıyorlar bence yayaların olduğu yerlerde kullanılması yasaklanmalı. İnsanlara çarpıyorlar. Çocuklar daha çok kullanıyor öğrenciye uygun fiyatlar olmalı” dedi.

FATMA DOLDUR

"FİYATI TUZLU GELMEYE BAŞLADI"

Beden eğitimi öğretmeni Ahsen Yiğit, “Ara sıra kullanıyorum. Fiyatları başta uygundu. Şu an yükselmesini doğru bulmuyorum. İhtiyaç anında kullanılır” dedi.

AHSEN YİĞİT

Fiyatları tuzlu bulduğunu söyleyen Şahin Topaloğlu, "Genellikle arabayı otogara bırakınca yürüyüş yolunda kullanmayı tercih ediyordum. Şimdi fiyatları tuzlu gelmeye başladı" şeklinde konuştu.

ŞAHİN TOPALOĞLU

"ESKİSİ KADAR KULLANILMAZ"

Fiyatların yüksek bulduğunu söyleyen Emre Akyıldız, “İlk etapta fiyatları gayet iyiydi. Sürekli kullanıyorduk. Martı ulaşım açısından arabadan daha rahat bir araç. Arabayı park yerinde bıraktığımda yürüyüş yolundaki işlerimi martıyla hallediyordum. Şimdi fiyatlarının yükseldiğini duydum ve mantıksız gelmeye başladı. Bence talep azalır. Zaten başka şehirlerde de fiyatları yüksek arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Fiyatının yüksek olması talebi azalttığını düşünüyorum. Eskisi kadar kullanılmaz” ifadelerini kullandı.

EMRE AKYILDIZ

"KEŞKE DAHA UYGUN FİYATTA OLSA"

Bisiklet kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Baran Bal, “Martı kullanmayı seviyorum, başlangıç ücretinde kalsaydı daha iyi olurdu. Pandemiden dolayı tramvay yerine martı kullanıyordum hem kapalı alanda değilim hem de daha hızlı ve tek kişilik olması beni cezbediyor. Her şeyin fiyatı arttığı gibi martınında arttı. Basit bir ulaşım aracı keşke daha uygun fiyatlarda olsa daha çok kullanılır diye düşünüyorum. Daha fazla zam gelirse tramvay ya da bisiklet tercih edeceğim” dedi.