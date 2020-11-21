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21 Kas 2020 - 18:21- Asayiş G: 21 Kas 2020 - 18:30

20 gün önce işe başladığı inşaatta cesedi bulundu

Başiskele'de gece bekçiliği yapan şahıs, iş arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.
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Olay akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Diriliş Sokak ile Derepazarı Sokak kesişiminde devam eden bir inşaata gece bekçisi olarak 20 gün önce işe başlayan ve sabah saat 08.00’de iş yerinden ayrılması gereken Nusret Öz’ün (55) 26 VU 068 plakalı aracını sokakta gören iş arkadaşları durumdan şüphelendi. Telefonla kendisini arayan ve binadaki bekçi alanında da kendisini bulamayan iş arkadaşları, bina zeminine indiklerinde asansör boşluğunda Öz’ün hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

İŞ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İnşaat işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öz’ün ölüm haberini alan iş arkadaşları ise bina önünde gözyaşlarına boğuldu. Öz’ün cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Öz'ün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

21 Kas 2020 - 18:21 - Asayiş

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