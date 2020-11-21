Haydar Akar’ın ziyaret ettiği vali koronaya yakalandı

İzmir’de meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye giden TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın iki gün önce ziyaret ettiği İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in korona testi pozitif çıktı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyada açıklayan Köşger ile temasta bulunan Akar'ın test yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.
“BUGÜN İTİBARİYLE KARANTİNADAYIM”
Kurallar uyulmasını tavsiye eden Köşger, “Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.