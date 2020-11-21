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21 Kas 2020 - 19:31- Gündem G: 21 Kas 2020 - 19:40

Haydar Akar’ın ziyaret ettiği vali koronaya yakalandı

TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın iki gün önce ziyaret ettiği İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İzmir’de meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye giden TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın iki gün önce ziyaret ettiği İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in korona testi pozitif çıktı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyada açıklayan Köşger ile temasta bulunan Akar'ın test yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.

“BUGÜN İTİBARİYLE KARANTİNADAYIM”

Kurallar uyulmasını tavsiye eden Köşger, “Değerli İzmirliler, kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun” dedi.
# Haydar Akar, zmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs

21 Kas 2020 - 19:31 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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