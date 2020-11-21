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21 Kas 2020 - 22:32- Gündem G: 21 Kas 2020 - 22:36

Yasağın başlaması ile İzmit ıssızlaştı

Sokağa çıkma yasağı Türkiye genelinde saat 20:00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler ve sokaklar boş kaldı
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Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan kısıtlama süreci geçtiğimiz akşam 20.00 itibarıyla başlarken kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise bugün uygulanmaya başlandı. Tedbirler kapsamında kafe ve restoranların gün boyu kapalı olmasına rağmen meydanlarda ve caddelerde insan kalabalığı görüldü. Saatlerin 20.00’ı göstermesi ile birlikte içişleri bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı başladı.

DENETİMLER HEMEN BAŞLADI

Saatlerinde akşam 20.00’ı göstermesi ile birlikte İzmit’in en kalabalık sokak ve caddeleri boş kaldı. Her gün binlerce aracın geçtiği D-100 karayolunda ise ciddi oranda bir azalma oldu. Yasaktan muaf meslek grupları dışında sokağa çıkan olmazken ana caddelerde polis ekipleri denetimleri sürdürdü. Sadece yasaktan muaf kişilerin bulunduğu İzmit sokakların belediye ekipleri insan yokluğunu fırsat bilerek sokakları temizledi. Yasağın başladığı saate kadar ise yaşanan kalabalık tedbirlerin sorgulanmasına neden oldu.

# İzmit, koronavirüs

21 Kas 2020 - 22:32 - Gündem

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