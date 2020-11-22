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22 Kas 2020 - 13:19- Gündem G: 22 Kas 2020 - 13:21

Diş Hekimleri pandemide destek almamaktan şikayetçi

Kocaeli Diş Hekimleri Odası tarafından, 16-22 Kasım Diş Hekimleri Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle Kültür Tepesi’ne çelenk bırakıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Diş Hekimleri Odası üyeleri, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Bilimsel Diş Hekimliğinin 112. Kuruluş yol dönümü nedeni ile Kültür Tepesi’ne gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Toplam 579 üyesinin bulunduğu odanın çelenk sunma törenine pandemi tedbirleri nedeni ile 11 kişi katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Oda Başkanı Ece Erinalçık Şemen ve oda üyesi diş hekimleri atanın huzuruna çelenk sundu.

“PANDEMİ GÖLGESİNDE KUTLADIK”

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Ece Erinalçık Şemen yaptığı açıklamada, “Kasım ayının 22. gününde 'Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım'ı içine alan hafta da ''Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'' olarak bütün yurtta kutlanmaktadır. Bu anlamlı haftada okullarda ağız sağlığı bilincini oluşturmak için eğitimler, koruyucu ve önleyici diş hekimliğine yönelik kamuoyu bilgilendirmeleri, etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl maalesef Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Dişhekimliği Günü’nü pandemi ve depremler gölgesinde kutladık” dedi.  

 “DİŞ HEKİMLERİ FİLYASYONDA GÖREVLENDİRİLDİ”

Pandemi sürecinde sağlık sektörünü de ciddi bir sınavdan geçtiğini hatırlatan Ece Erinalçık Şemen bir an önce çözüm önerilerinin sunulması gerektiğini vurguladı. Erinalçık Semen “Diş hekimleri muayene ve tedavi sırasında hastalarla uzun süreli yakın temasa geçen en riskli meslek guruplarından biri olarak çalışmaktadır. Pandemi dönemde ADSM'lerde  görevli diş hekimlerinin yarısından fazlası filyasyonda görevlendirilmiştir. Kamuda çalışan bu meslektaşlarımız görev tanımlarında olmayan sürüntü alma, ilaç dağıtma ve pozitif hastaların evde takibi uygulamalarını yapmaktadır. Bütün bu risk ortamında hali hazırda  Covid 19 meslek hastalığı olarak kabul edilmemektedir” ifadelerini kullandı.

“HEKİMLER TEDAVİLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYOR”

Pandemide en ön safta savaşan sağlık çalışanlarının şehitlik haklarından yararlanmaları gerektiğini ifade eden Şemen, “Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu günlerde ADSM'lerde çalışan diş hekimlerinin çoğu filyasyonda görevli oldukları için ADSM'lerde kalan meslektaşlarımız hastaların tedavilerine yetişmekte zorlanmakta ve tedavi edilmeyen hasta sayısında ciddi artış olduğu gözlenmektedir. Halkımızın tedavilerine ulaşılabilirliğini  hızlandırmak adına tüm sağlık hizmetlerinin özelden satın alındığı bu sistemde, ağız diş sağlığı hizmetlerinin de özelden alınması gündeme gelmelidir” dedi.

“DİŞ HEKİMLERİ EKONOMİK DESTEK ALMADI”

Sözlerine devam eden Şemen, “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik çözülmeler kamu ve özelde çalışan diş hekimlerimizi de çok etkilemiştir. Serbest çalışan hekimlerimiz eldiven maske gibi temel malzemelerin temininde çok ciddi sıkıntılar yaşamış,2-3 ay kliniklerini acil vakalar dışında açmamış ve bu zaman zarfında ekonomik hiç bir destek almamışlar ve kliniklerini işletmekte çok zorluk çekmişlerdir. Döviz kurlarındaki artış saf malzeme maliyetlerine yansımış, meslektaşlarımız büyük gelir kaybına uğramış ve halkımızın tedavi imkanlarına ulaşması ciddi oranda azalmıştır” şeklinde konuştu.

# Kocaeli, maske, destek

22 Kas 2020 - 13:19 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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