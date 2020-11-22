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22 Kas 2020 - 13:23- Gündem G: 22 Kas 2020 - 13:27

Taksici Halit hayatını kaybetti

Mikro Taksi Durağı esnaflarından Halit Mete (67) nam-ı diğer Taksici Halit hayatını kaybetti
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Yenimahalle sakinlerinden, Nezahat Mete’nin eşi, Yusuf, Mustafa, Betül ve Erva Mete kardeşlerin babaları, İzmitlilerin ve İzmit çarşı esnaflarının yakından tanıyıp, sevdiği, Mikro Taksi Durağı esnaflarından Halit Mete (67) nam-ı diğer Taksici Halit vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazını takiben Serdar Mahallesi Yeşil Camiden kaldırılacak.
# İzmit

22 Kas 2020 - 13:23 - Gündem

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