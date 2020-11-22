Taksici Halit hayatını kaybetti

Yenimahalle sakinlerinden, Nezahat Mete’nin eşi, Yusuf, Mustafa, Betül ve Erva Mete kardeşlerin babaları, İzmitlilerin ve İzmit çarşı esnaflarının yakından tanıyıp, sevdiği, Mikro Taksi Durağı esnaflarından Halit Mete (67) nam-ı diğer Taksici Halit vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazını takiben Serdar Mahallesi Yeşil Camiden kaldırılacak.