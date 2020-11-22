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22 Kas 2020 - 13:28- Spor G: 22 Kas 2020 - 13:34

Periler yine kayıp: 62-80 

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dokuzuncu haftasında temsilcimiz İzmit Belediyespor, Galatasaray’ı ağırladı. İlk 3 çeyrekte başa baş giden oyunun son çeyreğinde etkili olan konuk ekip Galatasaray maçı 80-62 kazanırken, İzmit Belediyespor ise üst üste 4. toplamda 5. yenilgisini aldı 

Erdem ÖVÜÇ
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Şehit Polis Recep Topaloğlu  Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısında karşılıklı sayılar vardı. İzmit ekibinde Erica Wheeler, Galatasaray’da da Anete ve Meltem öne çıkarken, İzmit ekibi soyunma odasına 41-35 geride girdi. Üçüncü çeyrekte takımlar hücumda istediklerini yapamadı. Özellikle İzmit’te Elif ve Kübra ile boş üçlükler kaçarken, Wheeler takımı ayakta tutmaya çalıştı.

SON ÇEYREK KABUSU DEVAM ETTİ 

Son çeyreğe 8 sayı farkla geride giren (48-56) İzmit Belediyespor bir klasik daha yaşattı. Son çeyrekte hem savunmada hem de hücumda yerinde sayan temsilcimiz maçı 18 sayı farkla 80-62 kaybetti. İzmit Belediyespor’da Erica Wheeler 25 sayı attı. Egle’nin 12, Kübra’nın 8, Dos Santos ve Elif 6’şar, Jovanovic ise 5 sayı attı. Öte yandan maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Sertan Kırklar ve Mesut Öztürk kırılma anlarında İzmit aleyhine çaldığı düdükler ile sinirleri iyice gerdi. 

PERŞEMBE GÜNÜ RAKİP ADANA 

Galatasaray’da geçen sezon İzmit Belediyespor’da oynayan Courtney Williams 12, eski Kocaelisporlu basketbolcu Cansu Köksal 5, Mercedes Russell 19, Anete 18, Meltem de 12 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu. Mücadeleyi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de izledi. 9. maçında 5. yenilgisini alan İzmit Belediyespor 10. maçını 26 Kasım Perşembe günü Adana Basketbol ile deplasmanda oynayacak. Adana Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak. 
 
İZMİT BELEDİYESPOR: 62-GALATASARAY: 80 
 
SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu  
HAKEMLER: Aytuğ Ekti**, Sertan Kırklar**, Mesut Öztürk** 
İZMİT BELEDİYESPOR: İpek, Miray, Gülşah, Kübra Erat** (8), Elif Emirtekin* (6), Egle Siksniute** (12), Erica Wheeler**** (25), Aysu*, Milica Jovanovic* (5), Clarissa Dos Santos* (6) 
GALATASARAY: Courtney Williams** (12), Melis*, Simge*, Meltem Yıldızhan** (12), Miray, Cansu Köksal* (5), Sude* (2), Pelin Derya**(6), Anete Steinberga*** (18), Mısra, Mercedes Russell*** (19), Hruscakova* (6) 
1. PERİYOD: 20-24  , 2. PERİYOD: 35-41, 3. PERİYOD: 48-56, MAÇ SONUCU: 62-80 
# İzmit, Spor, Maç

22 Kas 2020 - 13:28 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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