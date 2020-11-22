Salonda talihsiz kaza !.. 



Aslan’ın düşüşü sonrasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye çalışanları Aslan’ın yanına koştu. Maçta görevli sağlık ekibi de hızla Aslan’ın yanına geldi ve Aslan’a ilk tedavisini salon içinde yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün polisleri Kaya Aslan’ı sedyeye kadar taşırken, Aslan ambulansla hızlı bir şekilde hastaneye götürüldü. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olması sevindirirken, Başkan Hürriyet, Aslan’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.