Aslan’ın düşüşü sonrasında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye çalışanları Aslan’ın yanına koştu. Maçta görevli sağlık ekibi de hızla Aslan’ın yanına geldi ve Aslan’a ilk tedavisini salon içinde yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün polisleri Kaya Aslan’ı sedyeye kadar taşırken, Aslan ambulansla hızlı bir şekilde hastaneye götürüldü. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olması sevindirirken, Başkan Hürriyet, Aslan’a geçmiş olsun temennisinde bulundu.
22 Kas 2020 - 13:33- Spor Güncelleme: 22 Kas 2020 - 13:36
Salonda talihsiz kaza !..
İzmit Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçının devre arasında Kaya Aslan adındaki akreditasyonlu bir davetli merdiven boşluğunu hesap edemedi ve indiği esnada dengesini kaybederek talihsiz bir şekilde düştü. Sol bacağını yere, başını da kırılmaz cam korkuluğa sert bir şekilde vuran Aslan yerden kalkamadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.