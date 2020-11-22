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22 Kas 2020 - 13:35- Spor G: 22 Kas 2020 - 13:38

Kahraman’dan Alkan için taziye

İzmit Belediyespor İdari Menajeri ve Kocaeli Basketbol Eski İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, bir dönem basketbol oynadığı ve basketbol hakemliği yaptığı Tayfun Alkan’ın vefatı sonrası büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.
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İzmit Belediyespor İdari Menajeri ve Kocaeli Basketbol Eski İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, bir dönem basketbol oynadığı ve basketbol hakemliği yaptığı Tayfun Alkan’ın vefatı sonrası büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Kahraman açıklamasında “Uzun yıllar birlikte basketbol hakemliği yaptığım, basketbol oynadığım sevgili kardeşim Tayfun Alkan’ın (Çiçekçi Tayfun) vefatı beni derinden üzmüştür. Tayfun’un cenazesi Pazartesi (bugün) Değirmendere Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Tayfun kardeşime Allah’tan rahmet,kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
# Kocaeli, İzmit

22 Kas 2020 - 13:35 - Spor

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