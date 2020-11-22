Bakalım dinlenince ne yapabileceksiniz ?..

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta Belediye Derincespor, bu sezon en mağdur olan takımlardan biriydi. Sezona tam 14 oyuncusunun covide yakalanmasıyla karantina ortamında başladı. Ancak inanılmaz başarılı sonuçlarla umutlandırdı, Bülent Baturman’la beraber yeni bir çıkmış yakalamasına rağmen, devamını getiremedi. Geçen yıl Baturman ile fırtınalar bitiren takım,. Bu sezon 2.Baturman döneminde başarılı olamadı. İç sahada son olarak perşembe günü Fatsa’ya 1-0 yenilen takım, iyi oynadı, yine sonunu getiremedi. Cumartesi günü 6 puanlık maçta Edirne’ye konuk olacak, kazanırsa rakibinin yerine Play-Off’a yükselebilecek.

DARICA LİGDE İKİDE İKİ YAPTI, KUPADA İSE ZAFER KAZANIYOR…

Misli.com 3.lig 2.Grup temsilcisi Darıca G.B. ise bir alem… Bir maçı diğerini kesinlikle tutmuyor. Kupada 4.tura yükselen tamım ligde puan kazanmayı bile unutmuştu. Ancak son iki hafta art arda gelen Tokat ve Ağrı galibiyetleriyle bir anda umutları yeniden yeşertti. Şimdilik tehlikeli bölgeden uzaklaşan takım, yine de rahat değil. Çarşamba günü kupada 1.Lig takımı Royal Hastanesi Bandırma takımına konuk olacak, cumartesi günü ise Play-Off takımı Beylerbeyi’ne konuk olacak. Düşme hattı ile arasında sadece 3puan var.

GÖLCÜK HOCA ESKİTTİ,UMUTLARA YELKEN AÇTI…

Misli.com 3.Lig 3.Grup ekibi Gölcükspor da, hoca eskiten takımlara eklendi. Sezon başı Tunahan Akdoğan ile yola çıkan takım, art arda üç yenilgiyle çökerken, sonra toparlandı ama iç sahada kaybetme geleneğini sürdürünce, camia daha fazla dayanamadı. Turahan Akdoğan istifa etti. Perşembe günü son maçta Isparta yenilgisi, deplasmanda olmasına rağmen her şeyin tuzu biberiydi. Takım, cumartesi günü vekil hocayla, Kocaelispor’un eski teknik adamı Selahaddin Dinçel ile uçuşa geçen Esenler Erok takımını konuk edecek. Bakalım bu 9 günlük ara takımlara nasıl yansıyacak ?..