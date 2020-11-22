Çiftçi: Türkiye’de spor bitmiştir

Halı sahaların da faaliyetlere kapatılması sonrasında, yıl sonuna kadar mağdur olacaklarını söyleyen Çiftçi "Görüşmelerimiz sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanımız kesinlikle halı sahaların kapanacağını açık açık söyledi. Kira, doğalgaz, elektrik, personel maaşlarını kimse karşılayamaz. Futbol okulları da kapanacak. Çocuklar da antrenörler de mağdur olacak. Spor mağazaları ise kapılarına kilit vururlar" dedi.