Yarımcaspor’da yas var: Mahir Akar vefat etti

Cenazesi İlimtepe Asri mezarlığına defin edilirken, Yarımcaspor’un efsane yöneticisini kalbine gömen camia üyeleri, “Mahir ağabeyimizin kulübümüze yıllarca katkısı vardır ve unutulmaz. Tam bir Yarımcaspor aşığıydı” dedi. Bizler de merhuma ALLAH tan rahmet kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.