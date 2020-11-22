Keleş: Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz

Kocaelispor’un yer aldığı 2.Misli.com 2.lig Beyaz Grup’ta zirvenin en önemli takımlarından olan 24Erzincanspor Başkanı Gökhan Keleş, 11. hafta sonunda takımın durumu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunarak, “Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi. Keleş, 2020-2021 sezonunun pandemi dolayısıyla zor şartlar altında sürdürüldüğünü belirterek, “Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp çıktığımız ikinci ligde, bu sene ilk yılımız olmasına rağmen ilk 10 haftada 6 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve sonucunda aldığımız 20 puan ile güzel bir başlangıç yaptık. Son iki haftada biri grup liderimiz Manisa FK diğeri de deplasman da oynadığımız Sarıyer maçlarında hakem hatalarının ve karantinadaki futbolcu sayımızın fazla olmasından dolayı talihsiz iki mağlubiyet yaşadık. Bu iki maçta, özellikle de Manisa spor maçında sahada verilen mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ki maçlarımızda da futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetimizin en üst seviyede performans sergileyerek, Erzincan spora yakışır sonuçlar alacaklarına inancımız tamdır” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.