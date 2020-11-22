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22 Kas 2020 - 13:43- Spor G: 22 Kas 2020 - 13:46

Kendinize gelin!

Sancaktepe ve Amedspor yenilgileri sonrası hedeften hayli uzaklaşan Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor’da, çarşamba günkü Keçiörengücü ile oynanacak Türkiye Kupası ile pazar günü İzmit’te oynanacak olan Kahramanmaraşspor maçının hazırlıkları başladı 

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor Brunga Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde yapılan açıklamada Aydın, Bilal ve Cerem Talha’nın süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtilmişti. Antrenman bu üç futbolcudan yoksun gerçekleşti.  

ALTIN, FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI 

Teknik Direktör Erhan Altın, antrenmanın öncesinde, tesis içinde, takımla birlikte toplantı yaptı ve Sancaktepe ile Amed maçlarında alınan yenilgilerin telafilerini kupada turu geçerek ve Kahramanmaraş’ı mağlup ederek gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti. Antrenman ısınma koşusu ile başladı. Koordinasyon, istasyon ve yan top çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. 

BATUHAN DÖNÜYOR 

Sakatlığından çıkan ve yavaş yavaş temposunu bulmaya başlayan Batuhan Er’in de yer aldığı antrenmanı Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk, Futbol Şube Sorumlusu Vural Yıldız ve İdari İşler Sorumlusu Murat Barış da izledi. Yarın kulüp otobüsü ile Ankara’ya gidecek olan yeşil siyahlılar, Aktepe Stadı’nda Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının ardından İzmit’e dönecek ve izin yapmadan pazar günkü Kahramanmaraş maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
# Kocaelispor, altın, İzmit, Futbol

22 Kas 2020 - 13:43 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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