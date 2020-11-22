Kartepe’nin sevimli dostlarına yeni kaplar

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış ve zorlaşan hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Belediye ekipleri Covid-19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını aksatmadan yerine getiriyor.

KOCAELİSPOR RENKLERİ

Sokak hayvanlarının daha rahat mama ve suya ulaşması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde özel olarak hazırlanan kapların montajına başladı. Kocaelispor’un renkleri olan yeşil-siyah olarak hazırlanan kaplar sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere konuluyor.

20 NOKTAYA KONULDU

İstasyon, Dumlupınar, Ataevler, Ataşehir, Derbent, Şirinsulhiye ve Ertuğrul Gazi Mahalleri’nde oluşan 7 mahallede belirlenen 20 noktada sokak hayvanları için yemek ve su kaplarının montajı tamamlanırken, ilçe genelinde ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor. Kartepe Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar hayvan severlerin takdirini topluyor.

SAYILARINI ÇOĞALTACAĞIZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Covid-19 tedbirlerine taviz verilmeden ilçemiz genelinde devam ediyoruz. Bu zor günlerde sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından eksiksiz yerine getiriliyor. Kartepemiz genelinde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktada mama ve su kaplarının montajlarına başladık. İhtiyaç olduğunu tespit eden hemşehrilerimiz, Zabıta Müdürlüğümüze bildirerek katkı sunabilirler. Hayat sevince ve çok paylaşınca çok daha güzel. İnsan, hayvana, doğaya seviyle, saygıyla yaklaşmak değer vermek ruhumuzda var” ifadelerini kullandı.