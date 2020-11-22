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22 Kas 2020 - 15:29- Gündem G: 22 Kas 2020 - 15:33

Özel yurtlar geri dönüş istiyor

İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, siyasi partilere ve kamu kuruluşlarına yaptığı çağrıda özel yurtlara destek istedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özel yurt işletmecilerini en zor günlerini yaşatıyor. Kocaeli Üniversitesinin ve Gebze Teknik Üniversitesinin uzaktan  eğitim modeline geçmesi ile birlikte öğrencilerin tamamına yakını özel yurtları terk ederek ailelerinin yanına döndü. Yılsonuna kadar başlayamayacak yüz yüze eğitimden olumsuz etkilenen Özel Öğrenci Yurdu İşletmeleri kepenk kapatma noktasında geldi. İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret ettiği kurumlardan çağrılarına kulak vermesini istedi.

“SEKTÖRÜMÜZ BÜYÜK YARA ALDI”

Özel Öğrenci yurdu işletmelerinin en kötü dönemini yaşadıklarını belirten İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses yaptığı çağrıda, “İzmit Özel Öğrenci Yurtları Dernek başkanlığını yürütmüş olduğum bu zorlu dönemde dernek yönetimim ve üyelerimle birlikte bir takım ziyaretlerde bulunduk. 15 Mart 2020 itibarı ile üniversitelerin kapanması bizim sektörümüzü tam 12’den vurmuştur. Hemen hemen her sektörde hareketlilik yaşansa da bizim sektörümüz üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamaması nedeniyle büyük yara almıştır” dedi.  

“GERİ DÖNÜŞ BEKLİYORUZ”

Kredi ödemelerinin gelmesine rağmen henüz iş yerlerinin hizmete açılmadığını ifade eden Şenses açıklamasının devamında, “Kullanılan kredilerin geri ödemesi gelmiş fakat iş yerlerimiz hala hizmete açılmamıştır. Ziyaretlerde bulunduğumuz siyasi parti yöneticilerimiz den Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğümüzden, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığından özel yurtların sesine kulak vermelerini istiyoruz. Pandemide en büyük darbeyi alan biz yurt işletmecilerinin unutulmaması, geleceğimize yön verecek olan gençlerimize vermiş olduğumuz hizmetin yabana atılmaması adına şahsım ve dernek üyelerimle ayakta kalabilmemiz için gereken mercilerin bizlere dönüş yapmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞENSES: İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses

# Kocaeli, koronavirüs, eğitim, Gebze, İzmit, Spor

22 Kas 2020 - 15:29 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Yorumlar

(2)
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Vcater - iyi oldu size bir yıllık yurt parası 17.bin tl isterken iyiydi sömürdünüz okumaya gelen gençleri yıllardır.Devletin ünv öğrenci sayııs kadar yurt yapması lazım bizleri size muhtaç etmemek için

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 16:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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