İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti

Aslen İzmitli olan ve İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 26 yaşındaki tasarımcı Sümeyye Karavar, dün akşam saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Alikahya'da ikamet eden Hüseyin Karavar ile Şefika Karavar'ın 4 çocuğundan biri olan Sümeyye Karavar'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sümeyye Karavar'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verilecek.