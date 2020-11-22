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22 Kas 2020 - 15:53- Asayiş G: 22 Kas 2020 - 15:57

İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 26 yaşındaki tasarımcı aslen İzmitli olan Sümeyye Karavar, hayatını kaybetti
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Aslen İzmitli olan ve İstanbul Başakşehir'de ikamet eden 26 yaşındaki tasarımcı Sümeyye Karavar, dün akşam saatlerinde 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Alikahya'da ikamet eden Hüseyin Karavar ile Şefika Karavar'ın 4 çocuğundan biri olan Sümeyye Karavar'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sümeyye Karavar'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verilecek.
# İstanbul

22 Kas 2020 - 15:53 - Asayiş

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