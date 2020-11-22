Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket

Saadet Partisi Genel İdare Korulu Üyesi Recep Sarıdoğan'ı makamında ziyaret eden Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, mahalleye sağlamış olduğu katkılardan dolayı plaket taktim etti.
YOLCU’YA TEŞEKKÜR ETTİ
Fikir alışverişinde bulunan ikili gündemde ki konuları değerlendirdi. Sarıdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yolcu'ya teşekkür ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.