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22 Kas 2020 - 16:01- Gündem G: 22 Kas 2020 - 16:03

Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket

Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, Saadet Partisi Genel İdare Korulu Üyesi Recep Sarıdoğan'ı makamında ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel İdare Korulu Üyesi Recep Sarıdoğan'ı makamında ziyaret eden Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, mahalleye sağlamış olduğu katkılardan dolayı plaket taktim etti.

YOLCU’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Fikir alışverişinde bulunan ikili gündemde ki konuları değerlendirdi. Sarıdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yolcu'ya teşekkür ettiğini söyledi. 

22 Kas 2020 - 16:01 - Gündem

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