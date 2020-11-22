Gelecek'e yeni üyeler katıyor

Göreve geldiği günden itibaren üye çalışmaları yapan Gelecek Partisi Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker, Yıldırım Ailesi'nden Cengiz Yıldırım'ı partiye üye yaparak rozetini taktı.

ÖNEMLİ KİŞİLER KATILACAK

Yıldırım'a başarılar dileyen ve tebrik eden Türker, yeni ve çok önemli kişilerin partiye katılacağını belirtti.