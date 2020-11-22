Soysal, kanaat önderlerini ağırladı

Son derece keyifli bir şekilde geçen toplantı sonrasında bir konuşma yapan Kocaeli Giresunlular Onursal Başkanı Hatem Soysal, programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.
MAHALLE MUHATARLARI KATILDI
Düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Mutlukent Mahalle Muhtarı Esengül Aktaş, Köşklüçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaşa Adem,Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaza, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sedat Kıldacıya,Mimarsinan Mahalle Muhtarım Necati Kütük, Yavuzselim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran,Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, Beylikbağı Mahalle MuhtarıMesut Akbayrak, Hürriyet Mahalle Muhtarım Ahmet Aslan ve belediye meclis üyeleri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.