Soysal, kanaat önderlerini ağırladı

Son derece keyifli bir şekilde geçen toplantı sonrasında bir konuşma yapan Kocaeli Giresunlular Onursal Başkanı Hatem Soysal, programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

MAHALLE MUHATARLARI KATILDI

Düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Mutlukent Mahalle Muhtarı Esengül Aktaş, Köşklüçeşme Mahalle Muhtarı Mehmet Altıntaşa Adem,Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaza, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sedat Kıldacıya,Mimarsinan Mahalle Muhtarım Necati Kütük, Yavuzselim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran,Ulus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akın, Beylikbağı Mahalle MuhtarıMesut Akbayrak, Hürriyet Mahalle Muhtarım Ahmet Aslan ve belediye meclis üyeleri katıldı.