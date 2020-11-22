Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Kas 2020 - 16:04- Yaşam G: 22 Kas 2020 - 16:05

Ümit Tunca'ya özel kutlama

İYİ Parti Körfez İlçe yöneticisi Ümit Tunca'yı doğum gününde eşi ve çocukları yalnız bırakmadı
mask

Tunca için kendi ikamet etmiş oldukları evlerinde sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenleyen aile Tunca için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Tunca'ya yanında bulunan eşi, çocukları ve sevenleri ise ' İyi ki doğdun' diyerek alkışlarla tezahüratta bulundular. Tunca, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
# aile

22 Kas 2020 - 16:04 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Körfezi’nde yeni bir gastronomi deneyimi: RUF Grill & Kebap mask
İzmit Körfezi’nde yeni bir gastronomi deneyimi: RUF Grill & Kebap
Dezavantajlı ailelere ücretsiz diyetisyenlik hizmeti mask
Dezavantajlı ailelere ücretsiz diyetisyenlik hizmeti
Dünyanın En Çok Takip Edilen Türkçe Yemek Tarifleri Sitesi: Nefis Yemek Tarifleri mask
Dünyanın En Çok Takip Edilen Türkçe Yemek Tarifleri Sitesi: Nefis Yemek Tarifleri
Müşteri Şikayetlerini Dinleyen Markalar Gelirlerini Artırıyor! mask
Müşteri Şikayetlerini Dinleyen Markalar Gelirlerini Artırıyor!
Karamürselli Elif ve Fatih evlendi mask
Karamürselli Elif ve Fatih evlendi
Evde Yeni Yıl Daveti Vereceklere Altın Değerinde Öneriler mask
Evde Yeni Yıl Daveti Vereceklere Altın Değerinde Öneriler
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi mask
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
Babasının acı haberini duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
Babasının acı haberini duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Tüm yolcu otobüsleri D-100’den çekilecek mask
Tüm yolcu otobüsleri D-100’den çekilecek
Turgay öğretmen hayatını kaybetti mask
Turgay öğretmen hayatını kaybetti

GALERİ

Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise... mask
Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise...
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı mask
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL