Ümit Tunca'ya özel kutlama

Tunca için kendi ikamet etmiş oldukları evlerinde sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenleyen aile Tunca için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Tunca'ya yanında bulunan eşi, çocukları ve sevenleri ise ' İyi ki doğdun' diyerek alkışlarla tezahüratta bulundular. Tunca, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.