İzmit Halk Eğitim Merkezi için Vali Yavuz’u ziyaret etti

Geçtiğimiz hafta İzmit Halk Eğitim Merkezi kurum Müdürü Zeki Kalaç ile görüşen TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Halk Eğitim Merkezi’nin kentimizde yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiğini belirterek kültürel değerimiz olan Halk merkezinin restorasyon ve diğer faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasının önemine değinmişti. Konuyu yakından takip eden Akar, önceki gün Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ederek İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin durumuna ilişkin ve kentin diğer konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Seddar Yavuz’u ziyaret eden Akar, Vali Yavuz ile kentin sorunları ve İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin durumuna ilişkin görüştü. Akar, kurumun ihtiyaçlarının çözülmesi için gerekli görüşmeleri bizzat yaparak konu ile yakından ilgilendiğini ancak gerekli desteğin verilmesine yönelik yerel yönetimlerin ve sorumluluk sahibi kurumların da üzerlerine düşüne yapması gerektiğini belirtti.

HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Yavuz’da bu konu ile yakından ilgilendiğini, bir süredir de çalışmaların yapıldığını söyledi. Yavuz, Halk Eğitim Merkezinin sadece restorasyon konusunda değil kurumun bazı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için bina arayışlarının da devam ettiğini belirtip, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmeye devam edileceğini söyledi.

AKAR’IN YAKIN TAKİBİNDE

Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklama da İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Vali Yavuz ile yaptığı görüşmeler de gereken hassasiyetin gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Yavuz’un uzun süredir bu problemin üzerinde çalışıyor olması ve restorasyon öncesi çözülmesi gereken tahsis işlemi ile Halk Eğitim Merkezinin hizmetlerinin kesintiye uğramaması için ciddi çalışmalar yapıldığını duymak sevindirici diyerek konunun hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.