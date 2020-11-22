Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Kas 2020 - 16:26- Gündem G: 22 Kas 2020 - 16:28

İzmit Halk Eğitim Merkezi için Vali Yavuz’u ziyaret etti

TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Halk Eğitim Merkezi için Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti
mask

Geçtiğimiz hafta İzmit Halk Eğitim Merkezi kurum Müdürü Zeki Kalaç ile görüşen TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Halk Eğitim Merkezi’nin kentimizde yaklaşık 70 yıldır hizmet verdiğini belirterek kültürel değerimiz olan Halk merkezinin restorasyon ve diğer faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasının önemine değinmişti. Konuyu yakından takip eden Akar, önceki gün Vali Seddar Yavuz’u ziyaret ederek İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin durumuna ilişkin ve kentin diğer konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Seddar Yavuz’u ziyaret eden Akar, Vali Yavuz ile kentin sorunları ve İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin durumuna ilişkin görüştü. Akar, kurumun ihtiyaçlarının çözülmesi için gerekli görüşmeleri bizzat yaparak konu ile yakından ilgilendiğini ancak gerekli desteğin verilmesine yönelik yerel yönetimlerin ve sorumluluk sahibi kurumların da üzerlerine düşüne yapması gerektiğini belirtti.

HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Yavuz’da bu konu ile yakından ilgilendiğini, bir süredir de çalışmaların yapıldığını söyledi. Yavuz, Halk Eğitim Merkezinin sadece restorasyon konusunda değil kurumun bazı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için bina arayışlarının da devam ettiğini belirtip, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmeye devam edileceğini söyledi.

AKAR’IN YAKIN TAKİBİNDE

Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklama da İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Vali Yavuz ile yaptığı görüşmeler de gereken hassasiyetin gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Yavuz’un uzun süredir bu problemin üzerinde çalışıyor olması ve restorasyon öncesi çözülmesi gereken tahsis işlemi ile Halk Eğitim Merkezinin hizmetlerinin kesintiye uğramaması için ciddi çalışmalar yapıldığını duymak sevindirici diyerek konunun hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

# Kocaeli, eğitim, İzmit, Haydar Akar, açıklama

22 Kas 2020 - 16:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Soysal, kanaat önderlerini ağırladı mask
Soysal, kanaat önderlerini ağırladı
Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket mask
Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket
Kartepe’nin sevimli dostlarına yeni kaplar mask
Kartepe’nin sevimli dostlarına yeni kaplar
Aygün: Gençlere önem veriyoruz mask
Aygün: Gençlere önem veriyoruz
Aygün, istişare ediyor mask
Aygün, istişare ediyor
Kocatürk dostlarına teşekkür etti mask
Kocatürk dostlarına teşekkür etti
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Denizde erkek cesedi bulundu mask
Denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi mask
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri mask
Kocaeli'de ulaşıma zam geldi! İşte zamlı ulaşım ücretleri
Babasının acı haberini duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
Babasının acı haberini duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Tüm yolcu otobüsleri D-100’den çekilecek mask
Tüm yolcu otobüsleri D-100’den çekilecek
Turgay öğretmen hayatını kaybetti mask
Turgay öğretmen hayatını kaybetti

GALERİ

Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise... mask
Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise...
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı mask
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL