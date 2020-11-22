Katırcıoğlu: Geleceğimiz ile iletişim kurmalıyız

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı, AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatarak, Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, denetleme faaliyetlerini TBMM çatısı altında yakından takip ettiklerini söyledi.

13 AYDA 13 PROGRAM

Çocuk Hakları Alt Komisyonunun pandemi süreci de dahil olmak üzere 8 toplantı, ulusal ve uluslararası toplantılar, saha inceleme ziyaretleri şeklinde, 13 ayda 13 program gerçekleştirdiğini bildiren Katırcıoğlu, "Süreç içerisinde ayrıca çocuk işçiliğini konu alarak, Şanlıurfa ve Ordu'ya yurt içi inceleme ziyaretlerini yaptık. Bu ziyaretlerimize devam edeceğiz. En kısa zamanda çocuk işçiliğiyle ilgili ara raporumuzu hazırlayarak, ana komisyonumuzda gündeme taşıyıp, beraber tartışacağız. Bu raporu yayınlayacağız." bilgisini paylaştı.

“10 GÜN İÇERİSİNDE 30 BİN TABLET DAĞITILACAK”

EBA sistemi üzerinden 100 bin canlı ders ile 2 milyon çocuğun video konferans ile ders aldığını anımsatan Katırcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler aracılığıyla 10 gün içerisinde 30 bin tabletin öğrencilere dağıtılacağını dile getirdi. Katırcıoğlu, 500 bin tabletin de yılsonuna kadar öğrencilere teslim edileceğini, komisyonun bu konunun takipçisi olacağını söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Heyeti Üyesi, AKP İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın raportörlüğünde hazırlanan "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar Raporu"na işaret eden Katırcıoğlu, "Avrupa'nın geçmişine baktığımızda insana yaklaşımını çok rahat görebiliyoruz. Avrupa'nın sessizliğini de geçmişine bakarak, çok rahat anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR”

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele içinde olduğunun altını çizen Katırcıoğlu, “Bölücü terör örgütü tarafından son iki yılda 18 yaşından küçük 88'i kız, toplamda 316 çocuk dağa kaçırılmıştır. Kız çocuklarının, tecavüze uğradığı, hamile kaldığında da infaz edildiğini ve aileleri ile tehdit edildiğini artık çok net biliyoruz. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetlerinde bir yılda 20 çocuk ailesine kavuştu. 3 Eylül 2019 günü bir aile ile başlayan bu eylem, şimdi 141 ailenin katılımıyla sürmektedir. Bu masum ve insani direnişin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Neredeyse her Genel Kurul oturumunda önerge veren HDP'nin, bu çocuklarla ilgili hiçbir önerge vermediğini ne yazık ki üzülerek görüyoruz. Adeta üç maymunu oynuyorlar” dedi.