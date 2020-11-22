1 buçuk milyonluk sahte doları piyasaya sürmeye çalışan 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de bir matbaaya sahte dolar üretildiği bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen Çayırova ilçesindeki fabrikaya operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış olduğu belirlenen 1 buçuk milyon değerinde sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Rusya, 1’i Sırbistan, 1’i Ermenistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 6’sı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.