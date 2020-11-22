Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği saat 20.00 itibariyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından İzmit'te sokaklar boşaldı. Genelge ile izin verilen kişiler dışındaki herkes evlerine çekildi. İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli yol güzergahlarından olan D-100 karayolunda da trafik önemli derecede azaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona erecek.
22 Kas 2020 - 21:25- Gündem Güncelleme: 22 Kas 2020 - 21:28
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı
Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İzmit'te sokaklar boş kaldı.
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# İstanbul, koronavirüs, İzmit, genelge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.