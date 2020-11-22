Olay, Darıca Osman Gazi Mahallesi Çalışan Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehmuz Kocaman isimli bir vatandaş, yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Kocaman, aldığı bıçak darbesiyle birlikte acı içinde evine gitti. Yaralanan adamın yakınları, Kocaman’ı kanlar içinde görünce endişelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yaralı adamın evinin bulunduğu adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı adam, sedyeye alınarak ambulansla tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bıçaklanan adamın hastanede hemen ameliyata alındığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
22 Kas 2020 - 23:00- Asayiş Güncelleme: 22 Kas 2020 - 23:02
Bıçaklandı, acı içinde evine gitti
Darıca'da bıçaklanan bir adam, yardım istemek için evine ailesinin yanına geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.