Yüksekten düşen 18 yaşındaki genç yaralandı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 2316. Sokakta meydana gelen olayda İlayda B. (18) isimli genç kız henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık beş metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı İlayda B., Karamürsel Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı. Polis olay sonrası inceleme başlattı.