Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Kas 2020 - 09:30- Gündem G: 23 Kas 2020 - 10:21

Hafta sonu kaç kişi kısıtlamaya uyumadı! İşte bilanço

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu
mask

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır" denildi. İçişleri Bakanlığınca, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 583kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüs salgınıyla mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürüdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir."
# koronavirüs

23 Kas 2020 - 09:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Büyükakın: Öğretmenler, geleceğimizin mimarıdır mask
Başkan Büyükakın: Öğretmenler, geleceğimizin mimarıdır
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı mask
İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı
Katırcıoğlu: Geleceğimiz ile iletişim kurmalıyız mask
Katırcıoğlu: Geleceğimiz ile iletişim kurmalıyız
Soysal, kanaat önderlerini ağırladı mask
Soysal, kanaat önderlerini ağırladı
Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket mask
Salih Yolcu'dan Sarıdoğan'a plaket
Özel yurtlar geri dönüş istiyor mask
Özel yurtlar geri dönüş istiyor
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak! mask
Kocaeli Valiliği duyurdu: 30 gün boyunca yasak!
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti mask
İzmitli Sümeyye hayatını kaybetti
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi mask
Kocaeli’de feci kazada ölen kadının kimliği belirlendi
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat mask
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Turgay öğretmen hayatını kaybetti mask
Turgay öğretmen hayatını kaybetti
20 gün önce işe başladığı inşaatta cesedi bulundu mask
20 gün önce işe başladığı inşaatta cesedi bulundu

GALERİ

Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise... mask
Üniversiteyi bırakıp sanayide çalışmaya başladı! Sebebi ise...
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı mask
Kocaeli’de restoran ve kafelerde kısıtlamalar başladı
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular mask
Çocuklar merak ettikleri sorulara cevap buldular
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de mask
Sonbaharın tüm renkleri ve güzellikleri Eriklitepe’de
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi! mask
Silah sesleri ve kan izleri ekipleri harekete geçirdi!
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü mask
Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL