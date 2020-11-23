Gelecek Gölcük’ten üyelik seferberliği

Teşkilatlanma ve kongre süreçlerini tamamlayan Gelecek Partisi ilk üyelik standını Gölcük’te kurdu. Hisareyn’de stand kurup esnaf ziyaretlerinde bulunan ilçe başkanı Kadriye Güner burada yaptığı açıklamada,”Bizler siyasi mücadelemize yüreğimizi, zihnimizi ve emeğimizi koyduk. 1 Kasımda gerçekleştirdiğimiz büyük kongremiz Gelecek Partimizin oluşum süreci açısından da ülkemizin siyasi geleceği açısından da zorlu bir tarihi eşiğin aşılmasıdır. Artık aziz ülkemizin her yerinde dinamik teşkilatlarıyla var olan kurumsallaşmış bir partiyiz. Ülkemizin siyasi geleceği açısından tarihidir, çünkü artık seçimlere katılma hakkı kazanmış olan Gelecek Partisi olmaksızın bir siyasi denklem kurulması imkansızdır. İstiklal Marşımızın “Korkma!” hitabından ilham alan gelecek gönüllüleri Anadolu’yu ayağa kaldırdı ve olmaz denilenleri olur kılarak milletimizin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya başladı.

"BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Ülkeyi cehaletiyle ve kibriyle ekonomik bir felakete sürükleyen Hazine ve Maliye Bakanının istifasında da, iktidarın geçmişte kenara ittiği isimleri tekrar devreye sokma çabasında da, unuttuğu reform, hukuk, adalet gibi kavramları hatırlamasında da Gelecek Partisi rüzgarının oluşturduğu siyasi iklimin büyük etkisi vardır” dedi.

‘Bugün yalnız bırakılan esnafımızın yanındaydık’ diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Güner, “Bir günümüzü beraber geçirdik, partimizin ilkelerini konuştuk, merak edilenleri cevapladık. Siyaset anlayışımızda ilk gözettiğimiz hususlara değindik. Partimizin ilkeleri hukukun üstünlüğü ilkesinin ve adaletin tesis edilmesi, devlet idaresinde liyakatin, ehliyetin, şeffaflığın, hesap verilebilirliğin gerçekleştirilmesi, bu bağlamda akraba kayırmacılığından uzak durulması. Verimliliğe ve adil paylaşıma dayalı, rasyonaliteden hiç bir şartta kopmayan ciddi, tutarlı bir ekonomik anlayışın sürdürülmesi, her türlü rant ve eş-dost kayırmacılığına yönelik ekonomi politikalarının reddedilmesi gençlerimizin birikimli, modern dünyanın bilgisine hakim, sorgulayıcı, farklılıklara saygılı, şiddet ve ayrışmaya karşı bir duruş sergileyebilen, eşit fırsatlarla bir eğitim alabilmelerinin önünün açılarak işsizlik ile etkin mücadelenin sağlanması dış politikada da çok boyutlu, akılcı, insani bir diplomasinin sürdürülmesi ana hedefimizdir” dedi. Güner, covid-19 salgınına da dikkat çekerek özellikle fabrikalarda çalışmak zorunda kalanlara yönelik test imkanlarının yaygınlaştırılması ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.