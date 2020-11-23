“Otel restoranları da paket servis yapabilsin”

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Dernek Başkanı Sadettin Acar’ın açıklamalarının içeriği şöyle; “Mart ayı itibarı ile ülkemizde baş gösteren pandemi süreciyle beraber zaten aylardır iş yapamayan oteller ve otel restoranları yeni gelen kısıtlamalarla beraber bir kez daha darbe aldı. İçişleri Bakanlığı’nın 18 Kasım 2020 tarihli genelgesi ile belirtilen hususta, sorulan sorulara ilişkin şöyle bir bildiri otellere tebliğ edildi. Tebliğ içeriği şu şekilde; “ Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar, sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verecektir.”
“Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yapamazlar.”Bu ibare ile, ilimizde ve Türkiye genelinde pandemi ile en büyük darbeyi alan sektörlerin başında gelen turizm sektörü bir kez daha mağdur oldu. Zaten bu süreçte çok az müşteriye hizmet verip, çok az cirolarla ayakta kalmaya çalışan otel restoranları bu kısıtlamalardan en çok etkilenecek işletmeler oldu” KOTİD Yönetimi, bu karara tepki göstererek, en azından “otel restoranlarının da paket servis yapabileceği” şeklinde düzenleme yapılması konusunda fikir beyan etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.