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23 Kas 2020 - 10:40- Gündem G: 23 Kas 2020 - 10:41

Başkan Büyükakın: Öğretmenler, geleceğimizin mimarıdır

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı
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Kendisinin de bir eğitimci olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu ifade etti. ‘’Öğretmenler geleceğimizin ve istikbalimizin mimarıdır’’ diyen Başkan Büyükakın, öğretmenliğin bir ömür boyunca devam eden ender mesleklerden olduğuna vurgu yaptı.

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitimin ve öğretmenlerin değerinin daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Öğretmenlik; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren, sevgi ve fedakârlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir. Gücü bilgi, sermayesi sevgi olan değerli öğretmenler, her kesime yol gösteren toplum önderleridir.

Öğretmenlik sadece ders okutmaktan, belli bilgileri öğrencilere anlatmaktan ibaret değildir. Öğretmenlik; bilgi yanında tecrübe ve güzel bir gelecek inancıyla çocuklarımızı yarınlara hazırlama mesleğidir.

Öğretmenler adeta bir zanaatkâr gibi çocuklarımızı nakış nakış işleyen eğitim neferleridir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenler eğitim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır.

Değerli öğretmenlerimiz, bu önemli görevinizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Bülten No: 1747

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Haber Merkezi

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# eğitim, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir

23 Kas 2020 - 10:40 - Gündem

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