Sıkı dur Ankara kral yine geliyor

Yeşil Siyahlılar, yarınki Keçiörengücü kupa maçında, güçlü rakibi karşısında geniş bir rotasyonla sahadaki yer alacak. Son maçında pazar günü Akhisar’ı ağırlayan ve tam 6-0 kazanan 1.Lig ekibi Keçiören, gözdağı verdi ama biz de kupanın efsanesiyiz, bunun unutulmaması gerekiyor. Diğer yandan pazar günkü hayati önem taşıyan Kahramanmaraşspor lig maçının hazırlıkları da tüm hızı ile sürüyor. Kritik karşılaşma öncesi 4 genç takviyesi ile devam eden çalışmalarda, futbolcuların moralinin yerine geldiği görüldü.



KOYUN, MERTTÜRK VE BARIŞ DA İZLEDİ

Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü kondisyon sahasında yapıldı. Isınma koşusu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışmaları gerçekleşti. Ardından maç sahasına geçildi. Teknik Direktör Erhan Altın takımı 3 gruba ayırdı ve takıma baskılı hücum varyasyonları yaptırdı. Antrenmanı Vekil Başkan Engin Koyun, Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk ve İdari İşler Sorumlusu Murat Barış da izledi. N ERDEM ÖVÜÇ