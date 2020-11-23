Alşan, mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Ergin Alşan vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. İzmit Plajyolu’nda ikamet eden Alşan, Adapazarı Şerefiye Köyü’nde defnedilmişti. Koronavirüs tedbirler kapsamında az bir katılım ile gerçekleşen anma törenine aile yakınları katıldı. 1999 yılından 2019 yılına kadar Sendikanın Genel Başkanlığını yapan Alşan, geçirdiği rahatsızlık sonucu yapılan aort damarı ameliyatı sırasında yaşamını yitirmişti.