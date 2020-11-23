"Türkiye’nin tam kapanmayı sağlayacak imkânları var"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Koronavirüs salgınında artan vaka, can kayıpları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.Bugün ülkede gerekli olduğu halde tam kapasiteli bir kapanma kararı alınmadığına işaret eden BTP lideri Baş, bunun sebebinin Türkiye ekonomisinin bu kararları kaldıramayacak kadar zayıf olması olduğunu belirtti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, " Salgın etkisini artırınca kısmi sokağa çıkma yasağı kararları alındı. Bilim insanlarının da tavsiye ettiği tam kapanma kararını neden alamıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da beyan etti bunu. Çünkü Türkiye ekonomisinin çarkları tam kapanma kararını kaldırabilecek bir vaziyette değil. Bu problemleri yaşamamızın nedeni problemlere mevcut iktisadi koşullar içerisinde tek bir bakış açısıyla bakmamızdır. Hâlbuki Bağımsız Türkiye Partisi olarak 'biz vatandaşlarımıza kendi asgari geçimlerini sağlayabilecek imkânları devlet olarak vereceğiz' diyoruz. Biz bu asgari imkânları tüm vatandaşlarımıza sağladığımızda istersek bu ülkede tüm kepenkleri kapatır, en fazla bir ay içerisinde bütün virüsü bu ülkeden temizleriz. Pandemide bilim insanlarının üzerinde en çok durdukları konu koruyucu tıbbi tedbirlerin alınması konusudur. Peki, koruyucu tıbbi önlemleri niye almıyoruz? Çünkü bunun için ciddi bir ekonomik güce ihtiyacımız var. Bunu hayata geçirdiğimizde insanlara 'izole ol, evinde bekle' dediğimizde o insanların geçimlerini sağlayacak asgari desteği vermeniz gerekmektedir."



İMKANIMIZ VAR AMA DOĞRU KULLANILMIYOR

Türkiye'nin sahip olduğu kaynakların vatandaşlara her türlü desteği vermek için fazlasıyla yeterli olduğuna dikkati çeken BTP lideri Hüseyin Baş, "Aslında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli görülen tam kapanma kararını alıp, bundan mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları olan tüm destekleri sağlayacak imkânları ve potansiyeli var ülkemizin. Bunun için kabiliyetimiz de var, bu ülkenin buna yetecek kaynakları da var. Ama yanlış bir ekonomik bakış açısı ülkemizi bugünkü aciz duruma getirmiştir" dedi.



SORUNLARIN SORUMLULARI ÇÖZÜM UMUDU OLAMAZ

Yeni kurulan bazı siyasi partilerin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomideki sorunlara çözüm vaat ettiğine değinen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye'nin ekonomide yaşadığı sorunları çözmeye talip olduğunu söyleyen başka siyasi oluşumlar da mevcut. Türkiye'nin ekonomisini bu hale biz getirmedik. Ülke ekonomisini bu hale getirenler ekonomiyi düzeltmeyi vaat ediyorlar. Bu boş bir lakırdıdan başka bir şey ifade etmemektedir. İç ve dış siyasette ve yaşanan ekonomik sorunlar konusunda Türkiye'nin tek çıkar yolu Bağımsız Türkiye Partisi’dir. Milletimiz Bağımsız Türkiye Partisi'ne sahip çıkar ve güç birliği yaparsa çözümsüz gibi görünen tüm sorunlarından hızla kurtulabilecektir." Dedi.