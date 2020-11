Ellibeş, öğretmenler gününü kutladı

Ellibeş, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“İstikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete göçen tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.

Öğretmenlik mesleğinin sadece sınıfta öğrencilere ders anlatmak olmadığını, tecrübe ve birikimlerini hayatın her alanında çocuklarımıza, gençlerimize aktaran bir meslek olduğunu her zaman kabul ettik.

İçinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bizzat yaşayarak bir kez daha öğreniyoruz. Öğrencilerimizin rol model olarak kabul ettiği, geleceğin inşasında büyük sorumluluk sahibi öğretmenlerimiz; uzaktan online derslerle de olsa, çocuklarımıza, gençlerimize her şartta şefkatle, özveriyle yaklaşarak onları yine geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için fedakarca görev yapıyor.

Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında dinamik, açık fikirli, üretken; ülkesine, milletine ve manevi değerlerine karşı sorumlu gençler yetiştiren öğretmenlerimizin her zaman yanında olmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha tebrik ediyorum.”