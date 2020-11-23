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23 Kas 2020 - 15:20- Yaşam G: 23 Kas 2020 - 15:23

1226'dan beri ilk defa olacak! Tüm dünya nefesini tutacak

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri ilk defa birleşecek ve çift gezegen olarak gözükecek. Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek. Bir dahaki birleşmenin 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. 
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Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihine az bir süre kaldı. Ancak bu tarih, yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

Gazetevatan'ın haberine göre, Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan, Jüpiter ve Satürn'ün aynı hizaya gelmesinin çok nadir yaşanan bir durum olduğunu ve şimdiye kadarki en yakın hizalamanın 4 Mart 1226 tarihinde gerçekleştiğini söylüyor.

BİR SONRAKİ JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU 2080'DE

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak. Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek.

23 Kas 2020 - 15:20 - Yaşam

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