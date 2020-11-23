Körfezim Okulları Öğretmenlerinin Gününü kutladı

Kocaeli’nin en köklü eğitim kurumlarından Körfezim Eğitim Kurumları, güçlü öğretmen kadrosu, akademik ve sportif alandaki başarılarla dolu tecrübeleri ile bu zorlu süreci, eğitimin tüm gerekliliklerini yerine getirerek yönetmekte. Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi ile ilgili talimatı yönünde, yılsonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek olan okulun yöneticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapmış oldukları açıklamalarda, tüm koşullarda, en iyi eğitimi veren ve vermeyi kendisine amaç edinmiş öğretmenlerinin emeğine ve fedakarlıklarına teşekkür etti.

Körfezim Okulları’nda yoğun bir uzaktan eğitim süreci yürütülerek haftada ortalama 30 saat canlı ders yapılmakta. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin seviye ve müfredat farklılıklarını gözeterek; ayrı ayrı programlama planlanmaktadır. Akademik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de canlı olarak yapılması, öğrencilerin sanat, spor ve müzik gibi alanlarla da ilgilenmelerini sağlamakta. Uzaktan eğitimde derslerden sonra verilen ödev ve kontrol aşamaları da yine online şekilde takip edilmekte ve danışman öğretmenler tarafından sürekliliği denetlenmekte. Yapılan rehberlik dersleri ile de öğrencilerin psikolojik gelişimleri ve pandeminin etkileri gözlem altına alınarak desteklenmektedir.

Yıllara yayılan tecrübelerini, teknolojik donanımlarla birleştirerek, kendini sürekli geliştiren okulun alanında uzman öğretmenleri, öğrencilerini geleneklerine bağlı, evrensel değerlere açık ve mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekte ve her koşulda bu amacın gerekliliklerini de yerine getirmektedirler. Bu zorlu süreçte, eğitime gönül vererek canla başla çalışan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.