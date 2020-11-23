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23 Kas 2020 - 16:54- Gündem G: 23 Kas 2020 - 16:58

Araç muayene ücretlerine zam geliyor

Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeline yüzde 9,11 oranında zam bekleniyor.
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene ücretlerinde fiyat artışının yüzde 9,11 olması bekleniyor. Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL'ye çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME DÖNEMİ

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara'da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor.

Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

2020 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

►Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira
►Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira
►Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64.

23 Kas 2020 - 16:54 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Amele - Bunlar resmen soyguncu.asgari ücret kac tl biliyorlarmı acaba.paraya doymuyorlar.araç sahiplerini tavuk gibi görüyorlar.valilik,hükümet,devlet bu adamlara ne oluyor kardeş,milletimi soyuyorsunuz demiyormu.lafa gelince benim milletim,ümmetim tim tim tim.yazıktır günahtır.aracın vergisi zaten 1000 tl,sigorta 1000 tl ,yakıt desen aldı başinı gidiyor.araç zaten kendini zor götürüyor.araç olmasa işe gidemiyoz.ne olacak halimiz.Allah sonumuzu hayr eylesin.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 23 Kasım 17:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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