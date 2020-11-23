Nazlıgül AKP’ye yüklenip Kılıçdaroğlu’na sahip çıktı

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül yaptığı yazılı açıklama ile AKP ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi. Nazlgül, açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sahip çıktı. AKP’nin söylemleri ile kendi içinde çeliştiğini ifade eden Nazlıgül, Erdoğan’a ekonomi üzerinden yüklendi. Gün geçmiyor ki iktidar, yeni bir adım ve yeni bir söylemle kendisi ile çelişmesin diyerek sözlerine başlayan Nazlıgül geçtiğimiz hafta bir dizi yeni gelişme olduğunu ifade etti. Nazlıgül açıklamasının devamında: “Bunların başında gelen ise iktisat literatürünü şaşkın bırakan "faiz sebep, enflasyon neticedir" tezidir. Tez demekten öte; anlaşılmaz ve nihayetinde milyarlarca liralık kayba neden olan inat, muhtemelen sahada artık siyasal sonuçlar da doğurmaya başladığından, kendileri tarafından kırılmıştır, kırmak zorunda kalmışlardır. Ancak devletin şeffaflığını nazara alarak bilebildiğimiz kadarıyla 100 Milyar Dolarlık bir maliyet, sadece geçtiğimiz 6 ayda milletin sırtına bu anlamsız inatla yüklenmiştir.

“PİYASALARIN ÖNEM VERDİĞİ ŞEY AKILCI YAKLAŞIM”

İşin ilginç tarafı ise, Berat Albayrak'ın istifa şeklinde adlandırılan görevi terki sonrası daha hissedilir tepki veren piyasalar, küçük bir dalgalanma yaşamıştır. Bu da göstermektedir ki piyasaların önem verdiği tek şey para politikası, mali disiplin ya da iktisadi istikrar değil, liyakat, adalete bağlı bir rical ve keyfiyetten uzak, akılcı bir yaklaşımdır.

“KENDİLERİ DAHA İYİ ARABALARA BİNSİN DİYE”

Bu yaklaşıma sahip olmadıkları için iflasa yaklaştırdıkları, hatta tam anlamıyla batırdıkları bir devlette, millete "acı reçete" önerecek kadar da utanmadan uzaklardır. Bilmeleri gerekir ki bu millet sayelerinde, kendileri daha iyi arabalara binsin, eşleri eşrafları 3 liralık işten 300 lira kazansın, yandaş şirketlerin servetleri "garanti" olsun diye yıllardır reçetenin en acısına maruz kaldı. Oğlunun istediği pantolonu alamadığı için kendini asan bir babadan daha acı ne var? Söyleyelim; evlatları ısınsın diye yanlarına fön makinesi koyan ve evlatları ile birlikte can veren bir annenin acısı.

“KÜLFET VATANDAŞA”

Türkiye'nin 60 yıllık birikimi ve hedeflerini bir kenara bırakarak özellikle son dönemde AB ile ilişkilerini zorunlu sığınmacı meselesi üzerinden sürdüren, Avrupa Birliği hedeflerini vize serbestisine indirgeyen ve adım adım eksenini saptıran, şakülünü yitiren AKP, şimdi başladığı yere geri döndü. Elbette AKP'nin her dönüşünde, her aldandığında ortaya çıkan maliyet yine milletin sırtına kaldı. Hep dediğimiz gibi; nimet iktidara, külfet vatandaşa.

“DEMOKRASİNİN TARAFINDAYIZ”

Hatırlatmak isteriz ki galiz hakaretlere ve tehditlere maruz kalan sadece Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu değildir. Yaşananlara tepki göstermeyen herkes, garip bir şekilde destek verenler kadar demokratik siyasetin kirlenmesine zemin hazırlamıştır. Demokrat Parti olarak durduğumuz yer her zaman olduğu gibi adaletin, hak ve haklının yani, demokrasinin tarafıdır. Bu doğrultuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun maruz kaldığı bu ölçüsüzlüğü kınıyor, siyasi aktörlerin ve yargının siyasi iklimin zehirlenmesine müsaade etmemesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.