Evi gösteren önemli detaylardan biri de şüphesiz evin boyasıdır. Özellikle her oda için ayrı, her tasarım için farklı renklerde boyalar kullanılması odayı ortaya çıkardığı gibi eşyaların da daha iyi gözükmesini sağlar. Aynı zamanda odanın havasını da değiştirerek daha yaşanası ve huzur dolu bir ortama sahip olmanıza olanak tanır. İşte bu noktada boya seçimi yaparken birtakım farklı unsurlara dikkat etmek gerekmektedir.

Boyalarda seçim yapmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de boyanın iç ya da dış cepheye uygun olarak seçilmesidir. Buna ek olarak boyanın silinip silinmediği, odaya göre hangi rengin daha uygun olacağı gibi kriterler yer alır. Odana odaya değişmekle birlikte boya seçiminde dikkat edilecek detaylar ve önerileri ise yazının devamında bulabilirsiniz.

Boya Kalitesi Nasıl Anlaşılır?

Evinizde iç ya da dış cephe boyaması yapmak istiyorsanız, özellikle farklı renklerde boyalar seçerken boyanın kalitesi en önemli unsurlardan biridir. Fakat boya kalitesi nasıl anlaşılır? Bu noktada şu ipuçlarını ifade etmek mümkündür;

· Boyanın kalitesini ölçmede koruyuculuk, kuruma süresi gibi birtakım göstergeler bulunmaktadır.

· Genel olarak ifade edilirse, ortalama olarak 15 dakika içerisinde kurumaya başlayan boyaların yüzeye daha iyi uygulandığı bu sebeple de tercihe dildiği bilinmektedir.

· Aynı zamanda boyanın kokusu itibari ile de bozuk olup olmadığı anlaşılabilir. En sık görülen sorunlardan biri de boyanın bozuk olmasıdır. Boyanın üzerinde aşırı bir yağ tabakası olması durumunda bozuk olup olmadığından şüphelenilmelidir.

· Kaliteli boyalar tercih edilirken, bilinen markalar ve daha önce kullanılan ve memnun kalınan markalar tercih edilmelidir.

Boyaların kıvamı da boyanın kalitesi hakkında bilgi verebilir. Özellikle çok sıvı olmayan, iyi karışmış farklı renklerde boyalar genel itibari ile daha iyi sürülebilir ve rengi daha iyi belli eder. Boya ustalarının ve kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı kalite sorunlarına rastlamamak için, boyayı kendi kurusunda depolamalı, alındıktan sonra makul bir sürede kullanmalı, boya yapılan yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmesi de oldukça önemlidir. Zira boya şartları, boya sürme tekniği ve uygulaması iyi değilse boya kaliteli olsa da ortaya istenilmeyen sonuçlar çıkabilir.

Nasıl Boyama Yapılır?

Boya seçiminden kalitesine kadarki aşamalardan sonra, doğru teknik ve malzemeler ile boyama işleminin yapılmasına sıra gelir. Bu noktada özellikle ihtiyaç duyulan malzemeler ise şunlardır;

· Rulo fırça, kestirme fırça,

· Sırık, merdiven,

· Boya tavası, maskeleme bandı,

· Macun, koruyucu örtü,

· Tornavida, boya ve astar boyadır.

Boya yaparken bu malzemelerin yanınızda olması daha kolay bir boyama işlemi sunacağı gibi aynı zamanda hazırlıklı olmanıza da yardımcı olur. Malzemelerin hazırlanmasından sonra farklı renlerde boyalar hazırlanır. Koruyucu örtü, eşyaları örtecek şekilde serilir. Prizler ve fiş yerleri maskeleme bandı ile kaplanır.

Süpürgelikler varsa çıkarılır, boat ve benzeri baca kapakları tornavida yardımı ile çıkarılır, maskeleme bandı ile kaplanır. Öncelikle tavan boyaması için merdiven yardımı ile permalit, beyaz boya sürülür. Daha sonra ise duvar boyamasına geçilir.

Duvarda göçük ve benzeri yapılar varsa bunlar alçı ile doldurulur. Daha sonra astar boya, rulo fırça ile sürülmeye başlanır. Aşağıdan yukarıya doğru uygulayarak duvardan duvara astar boya çok üstünden geçmeyecek şekilde sürülür. Daha sonra astarın kuruması beklenir. Asıl boya hazırlanır. Boya dünyasına dair tüm renkte ürün yelpazesi için Evim.com ziyaret edilebilir.

Bu noktada farklı renklerde boyalar normal boya olarak uygulanacak olup boyama işlemi astar kuruduktan sonra tam tur olacak şekilde, aşağıdan yukarıya doğru rulo fırça kullanılarak yapılır. Priz köşeleri, alçı kenarları ise kestirme fırça kullanılarak özenli şekilde dikkat edilerek uygulanır. Daha gösteren bir renk isteniyorsa normal boyanın üzerinde bir kat boya daha sürülebilir. Tam işlemden sonra yaklaşık 24 saat kuruması gerekir.