Yeni hasta ve can kaybında bir rekor daha!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 161 bin 125 testle birlikte toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742’ye ulaştı. Son 24 saatte 6 bin 713 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 453 bin 535’e çıktı. 153 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 12 bin 511’e yükseldi.

REKOR KIRILDI

Bugün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında rekor kırıldı. Dün (22 Kasım) yayımlanan tabloda 6 bin 17 yeni hasta tespitiyle şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşılmıştı. Vefat sayısı ise en son 20 Kasım’da 141 olarak tespit edilmişti.



Bugün yayımlanan tabloya göre, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 254 artarak 377 bin 891’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 4 bin 409, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 3.4 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.