Kocaelispor'da bir oyuncunun testi pozitif!

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımıza, teknik ekibimize bugün uygulanan covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."