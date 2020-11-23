Koronavirüsten tam 48 saat koruyor!

NTV’de yer alan habere göre, İngiltere Birmingham Üniversitesi’nde yapılan araştırmada korona virüsten koruyan 48 saat koruyan burun spreyi geliştirildi. Gellan ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karajenan kullanılarak geliştirilen sprey, yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak.

DAHA ÖNCE ONAYLANAN MADDELER KULLANILDI

Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Moakes, “Bu sprey, hali hazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz” ifadelerini kullandı.

Gellan bileşeni, spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede korona virüs yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor.



YÜKSEK RİSKLİ DURUMLARDA FAYDALI OLABİLECEĞİ SÖYLENİYOR

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, spreyin özellikle sağlık çalışanları, uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor.

Dr Moakes, "Bu tür ürünler, korona virüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey, koronanın iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemek " diye ekledi.