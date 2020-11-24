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24 Kas 2020 - 17:00- Spor G: 24 Kas 2020 - 10:02

Erzurum da Kocaeli fırtınasına tutuldu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short-Track (Sürat Pateni) Nene Hatun Kupası heyecanı Erzurum’da tamamlandı. Kocaeli, 8 kulüp ve toplam 15 sporcu ile Dadaşlar Diyarı’nda temsil edildi. 15 sporcunun 11’i İzmit’e madalya ile dönerek başarıya imza attı. Zümra Bıyık ise kürsüyü son anda kaçırdı

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu pandemi sonrası ilk sürat pateni organizasyonunu Erzurum’da gerçekleştirdi. Nene Hatun’un adının verildiğisürat pateni yarışmasına ilimizden de kulüpler ve sporcular katıldı. İlk iki günde Senior, Junior A, B, C, D kategorileri, son iki günde de Junior E, F ve G kategorilerinin yarışmaları yapıldı. Yarışmalar sonunda 1. olanlar 34, ikinciler 21ve üçüncüler de 8’er puan kazandı.


4 ŞAMPİYONUMUZ VAR

8 kulüp ve toplam 15 sporcu ile temsil edilen Kocaeli topladığı madalyalarla dikkat çekti. Kocaeli’den tam 11 sporcunun kürsü gördüğü organizasyonda Junior B’de Melike Selen, Junior G erkeklerde Yargı Cem Dönerkaya, Junior G kızlarda Işılay Defne Atlı ve Junior F’de de Kuzey Okan Türkiye şampiyonu oldular. Elif Doğa Derin, Muhammet Çukan ve Süleyman Eren de küçük farklarla şampiyonluğu kaçıran sporcularımız oldu.

YASİN OKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Gazetemize açıklama yapan Buz Pateni Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Okan kulüplere, antrenörlere ve sporcu velilerine teşekkür ederek şu şekilde konuştu: Erzurum’da anlamlı bir yarışmada Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Pandemi döneminde olduğumuz için çalışma şartlarımız gerçekten çok zordu. Bol bol kara çalışmaları yaparak hazırlanabildik. 15 sporcumuzun 11’i madalya alarak bizleri mutlu etti. Ancak bizlerin asıl hedefi derecelerden ziyade sporcularımızın gelişimlerini görmekti. 

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN !..

Değerli hocalarımız Cemre Karaduman ve Mülkinaz Bıyık’a, kulüplerimize, sporcu velilerimize ve tabii ki azimli çalışmaları ile hazırlıklarını yapan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kocaeli’de sürat pateni anlamında iyi yoldayız. Bizlere destek veren tüm spor paydaşlarına ve müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sürat pateninin yanında buz pateni ailesi olarak da Burak Demirboğa gibi ve gelecekte en az onun kadar başarılı olacak sporculara, çok değerli antrenörlere sahibiz. Kocaeli’debuz pateni sporcusu sayısını artırmaya, hem şehrimize hem de ülkemize yararlı sporcular yetiştirmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

İLİMİZ SPORCULARININ  ERZURUM’DAKİ DERECELERİ:


ŞAMPİYONLAR

Melike Selen - Junior B

Kuzey Okan -Junior F 

Işılay Defne Atlı - Junior G 

Yargı Cem Dönerkaya - Junior G  


İKİNCİLER

Elif Doğa Derin - Junior E

Muhammet Çukan - Junior E

Süleyman Eren - Junior G 


ÜÇÜNCÜLER

Dilruba Şimşek - Junior B

Toprak Efe Eroğlu - Junior C 

Doğukan Erdoğan - Junior D 

Duru Çuvalcı -Junior F


DÖRDÜNCÜ

Zümra Bıyık - Junior G

# Kocaeli, destek, açıklama, Spor

24 Kas 2020 - 17:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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